МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Ассоциация автодилеров РоАД просит председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко разобраться с второстепенными кодами ОКВЭД для дилерских предприятий и закрепить за ними возможность платить страховые взносы по пониженному тарифу, следует из письма ассоциации, с которым ознакомились РИА Новости.

В письме дилеры отмечают, что отрасль в России находится в сложной ситуации, сложившейся из-за падения продаж автомобилей в апреле (-72,4%) и объясняют специфику, из-за которой дилеры остались без господдержки. Так, при больших оборотах (более 3 триллионов рублей в год), торговых запасах на 500 миллиардов рублей и существенном объеме кредитов (более 600 миллиардов), рентабельность по обороту составляет не более 2%, подчеркивают они.

"Именно финансово-экономическая устойчивость дилерских предприятий и их личный состав являются ключевыми факторами эффективного запуска автомобильного промышленного комплекса Российской Федерации после снятия периода ограничений в субъектах РФ, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в письме.

"В связи с вышеизложенным, в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие автопрома просим вас (обращаясь к Матвиенко – ред.) в целях применения постановлений правительства по поддержке предпринимательства в условиях введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса официальными дилерам предусмотреть определение основного вида деятельности в рамках этих постановлений по коду ОКВЭД 45.11.2, уточненному официальным дилерским предприятием в срок до 1 июля 2020 года", — просят дилеры, поясняя, что исторически они в основном использовали более общие коды ОКВЭД класса 45.

Также РоАД просит закрепить возможность применения пониженных тарифов страховых взносов субъектами предпринимательства, не относящими к категории малого или среднего предпринимательства, но осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли автотранспортными средствами, и определить с учетом отраслевой специфики критерии отнесения автодилеров к системообразующим предприятиям, следует из документа. В качестве критериев предлагается взять объём продаж за 2019 год не менее 7 тысяч новых автомобилей и долю продаж новых автомобилей отечественной сборки в 2019 году не менее 60%.

Эти меры поддержки отрасли помогут избежать ухудшения ситуация в компаниях и помогут восстановлению автомобильной промышленности России, говорится в письме, которое подписали руководители 22 крупнейших автодилерских холдингов страны.