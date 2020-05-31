С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 70 россиянами прилетел в Санкт-Петербург, следует из информации онлайн-табло Пулково.

"Рейс SU 2583 по маршруту "Лондон – Санкт-Петербург" прибыл в 23.57", — следует из данных онлайн-табло.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, из Лондона в Петербург прибыли 70 россиян.

В аэропорту пассажиров рейса осмотрят врачи, возьмут анализы и выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.

После этого пассажиры проходят паспортный контроль и по закрытым для других коридорам попадают в зону выдачи багажа, который проходит обязательную дезинфекцию. Затем их в сопровождении экипажей ГИБДД на автобусах развозят по домам или к месту самоизоляции.

За два месяца международный аэропорт Пулково принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.