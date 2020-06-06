ТАШКЕНТ, 6 июн /ПРАЙМ/. Министерство транспорта Узбекистана во второй декаде июня организует еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 11 — из России, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе кабмина страны.

Транспортное пассажирское сообщение с другими странами в Узбекистане приостановлено с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в республике были закрыты все аэропорты и полностью остановлено пассажирское авиасообщение, в том числе чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева спецрейсы были возобновлены.

"Составлен график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана с 8 по 21 июня", — сказал представитель оперштаба. По его словам, расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с графиком, будет организовано 19 вывозных чартеров в зарубежные страны, в том числе, 11 — в города России: восемь в Москву, по одному — в Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Чартеры также будут организованы в Дубай, Дели, Стамбул, Сеул, Тель-Авив и Рим.

Ранее минтранс организовал с 11 мая 29 вывозных чартеров в зарубежные страны, в том числе, 13 — в города России. Авиакомпания Uzbekistan Airways за это время вывезла на родину более 3 тысяч соотечественников, а также вернула более 300 граждан РФ. С середины марта из Узбекистана домой спецрейсами узбекской и российскими авиакомпаниями вернулись около 3 тысяч россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.