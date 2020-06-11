АШХАБАД, 11 июн /ПРАЙМ/. На туркмено-иранской границе открыт новый автомобильный мост через приграничную реку Теджен, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"На контрольно-пропускном пункте "Серахс–Серахс", расположенном на границе Туркменистана и Исламской Республики Иран, состоялась церемония открытия автомобильного моста через реку Теджен", — говорится в сообщении.

Протяженность нового моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра. По своим инженерно-техническим и эксплуатационным параметрам он соответствует международным стандартам и предназначен для проезда автотранспорта, в том числе большегрузных, крупнотоннажных машин, следующих транзитом через территорию Туркменистана и Ирана.

Газета отмечает, что для недопущения на территорию Туркменистана коронавируса нового типа транзитные грузы на контрольно-пропускном пункте, после тщательной дезинфекции перегружаются на туркменские автомобили, доставляются по территории страны до государственной границы, и передаются их зарубежным грузополучателям.

После церемонии открытия состоялась встреча по видеосвязи руководства туркменского министерства строительства и архитектуры и Ахалского велаята (области) с руководителями иранского министерства дорожного и городского строительства и провинции Хорасан-Резави.

Стороны обсудили меры по активизации грузовых перевозок, использования логистической инфраструктуры и обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах туркмено-иранской границы, с учётом пандемии.

Согласно официальным заявлениям туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом в стране не зафиксированы.