МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) летом будет летать из Москвы в 31 город РФ, сообщили в пресс-службе компании.

"Летом "ЮТэйр" будет летать в 31 город России из Москвы", — говорится в сообщении.

Как уточняется, перевозчик будет выполнять рейсы из Москвы в Анадырь, Анапу, Владикавказ, Геленджик, Грозный, Иркутск, Казань, Калининград, Когалым, Краснодар, Красноярск, Курган, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Ноябрьск, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту и Ханты-Мансийск.

"ЮТэйр" расширяет программу полетов из регионов в столицу. Для пассажиров из регионов авиакомпания предусмотрела удобные стыковки в аэропорту "Внуково", благодаря которым они смогут путешествовать по всей России", — привели в пресс-службе слова президента авиакомпании Павла Пермякова.

Авиакомпания ранее сообщала, что в летней программе планирует полеты более чем по 140 направлениям по России.