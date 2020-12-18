МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) намерена с января 2021 года возобновить перелеты в ряд городов, в том числе в Москву, говорится в сообщении компании. S7 в декабре откроет чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр

"С января 2021 года SIA возобновит перелеты в Дубай, Токио-Ханэда, Москву и Мюнхен, а также увеличит число рейсов в США, Европу и Южную Африку", — сообщила авиакомпания.

Singapore Airlines продолжает возобновлять предоставление некоторых услуг "безопасным способом", отмечается в сообщении. Частично это происходит за счет ослабления ограничений для транзитных и прибывающих пассажиров, что помогает поддерживать рост спроса, объясняет компания.