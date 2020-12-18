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Singapore Airlines намерена с января возобновить перелеты в Москву
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Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) намерена с января 2021 года возобновить перелеты в ряд городов, в том числе в Москву, говорится в сообщении компании... ПРАЙМ, 18.12.2020
авиакомпания, сингапур, пандемия, туризм, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) намерена с января 2021 года возобновить перелеты в ряд городов, в том числе в Москву, говорится в сообщении компании.
"С января 2021 года SIA возобновит перелеты в Дубай, Токио-Ханэда, Москву и Мюнхен, а также увеличит число рейсов в США, Европу и Южную Африку", — сообщила авиакомпания.
Singapore Airlines продолжает возобновлять предоставление некоторых услуг "безопасным способом", отмечается в сообщении. Частично это происходит за счет ослабления ограничений для транзитных и прибывающих пассажиров, что помогает поддерживать рост спроса, объясняет компания.