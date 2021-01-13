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2021
https://1prime.ru/transport/20210113/832793977.html
Мишустин уволил чиновника по его просьбе
Транспорт
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Замминистра транспорта России Юрия Цветкова освободили от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает... ПРАЙМ, 13.01.2021
новости, бизнес, транспорт, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Замминистра транспорта России Юрия Цветкова освободили от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает URA.RU.
"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.
Как известно, Юрий Цветков вступил в должность в 2018 году.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям "Аэрофлота" Кирилл Богданов назначен на пост замминистра транспорта России. Это следует из опубликованного 30 декабря распоряжения правительства страны.