МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Замминистра транспорта России Юрия Цветкова освободили от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает URA.RU. Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства

"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

Как известно, Юрий Цветков вступил в должность в 2018 году.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям "Аэрофлота" Кирилл Богданов назначен на пост замминистра транспорта России. Это следует из опубликованного 30 декабря распоряжения правительства страны.