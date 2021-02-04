МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 24 марта начнет выполнять еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция); к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Российские авиакомпании открыли продажу билетов в Крым

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция). Рейсы планируются к выполнению по средам с 24 марта. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — говорится в сообщении.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте авиакомпании в разделе "Международные перелеты".

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", — отмечает компания.