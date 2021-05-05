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2021
https://1prime.ru/transport/20210505/833603321.html
Finnair в апреле сократила объем пассажироперевозок на 6,3%
Транспорт
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Авиакомпания Finnair в апреле перевезла 80,9 тысячи пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в марте, сообщает перевозчик. "Воздействие пандемии COVID-19 все еще было заметно в... ПРАЙМ, 05.05.2021
авиакомпания, перевозки пассажиров, finnair, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair в апреле перевезла 80,9 тысячи пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в марте, сообщает перевозчик.
"Воздействие пандемии COVID-19 все еще было заметно в апрельских показателях пассажиропотока, опять же очень сильном месяце для грузовых перевозок. В апреле Finnair перевезла 80 900 пассажиров. Количество пассажиров в апреле 2021 года было на 6,3% меньше, чем в марте 2021 года (показатели за месяц не совсем сопоставимы, так как в марте на один день больше, чем в апреле)", — говорится в сообщении.
Finnair выполняла в среднем 67 ежедневных рейсов (включая только грузовые), что на 123,3% больше, чем в апреле 2020 года, но на 8,1% меньше, чем в марте 2021 года.
Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.