ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair в апреле перевезла 80,9 тысячи пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в марте, сообщает перевозчик. Падение пассажирских авиаперевозок в мире немного замедлилось

"Воздействие пандемии COVID-19 все еще было заметно в апрельских показателях пассажиропотока, опять же очень сильном месяце для грузовых перевозок. В апреле Finnair перевезла 80 900 пассажиров. Количество пассажиров в апреле 2021 года было на 6,3% меньше, чем в марте 2021 года (показатели за месяц не совсем сопоставимы, так как в марте на один день больше, чем в апреле)", — говорится в сообщении.

Finnair выполняла в среднем 67 ежедневных рейсов (включая только грузовые), что на 123,3% больше, чем в апреле 2020 года, но на 8,1% меньше, чем в марте 2021 года.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.