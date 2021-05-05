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"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания. "Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт... ПРАЙМ, 05.05.2021
рейсы, авиакомпания победа, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания.
"Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы. Полёты возобновятся 12 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю — по субботам", — говорится в сообщении.
Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан). Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кёльн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.
Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.
Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено.