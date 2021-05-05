МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания. Индия продлила запрет на международные пассажирские рейсы

"Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы. Полёты возобновятся 12 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю — по субботам", — говорится в сообщении.

Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан). Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кёльн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.

Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.

Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено.