МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в электричках в апреле выросли втрое, в поездах дальнего следования — в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. СМИ сообщили о намерении Финляндии возобновить поезда в Россию

"В апреле перевезли 90,8 миллионов пассажиров, что в три раза превышает показатель апреля 2020 года. Из них: в пригородном сообщении – 84,1 миллиона (рост в три раза), в дальнем следовании – 6,7 миллиона (рост в четыре раза)", — говорится в сообщении.

В марте пригородные перевозки показали рост в годовом выражении на 5,1%, перевозки в дальнем следовании — на 0,9%.