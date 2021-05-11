2021-05-11T13:48:37+03:00
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2021-05-11T13:48:37+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210511/833634662.html
РЖД сообщили о значительном росте пассажирских перевозок в апреле
Транспорт
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Перевозки пассажиров в электричках в апреле выросли втрое, в поездах дальнего следования — в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. "В апреле... ПРАЙМ, 11.05.2021
поезда, электрички, перевозки пассажиров, ржд, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в электричках в апреле выросли втрое, в поездах дальнего следования — в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания.
"В апреле перевезли 90,8 миллионов пассажиров, что в три раза превышает показатель апреля 2020 года. Из них: в пригородном сообщении – 84,1 миллиона (рост в три раза), в дальнем следовании – 6,7 миллиона (рост в четыре раза)", — говорится в сообщении.
В марте пригородные перевозки показали рост в годовом выражении на 5,1%, перевозки в дальнем следовании — на 0,9%.