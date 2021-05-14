ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 25 мая открывает рейс Жуковский – Абу-Даби (ОАЭ) – Жуковский, сообщает перевозчик в пятницу. Пассажиры раскупили билеты на рейс "в никуда" за две минуты

"С 25 мая на карту наших арабских маршрутов добавится столица ОАЭ. Встречайте новый рейс Жуковский – Абу-Даби – Жуковский", — говорится в сообщении.

Авиакомпания уточняет, что в Абу-Даби полеты будут по вторникам, обратно – по средам.