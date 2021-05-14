2021-05-14T17:03:36+03:00
2021-05-14T17:03:36+03:00
2021-05-14T17:03:36+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210514/833665285.html
"Уральские авиалинии" с 25 мая открывают рейс в Абу-Даби
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 25 мая открывает рейс Жуковский – Абу-Даби (ОАЭ) – Жуковский, сообщает перевозчик в пятницу. "С 25 мая на карту наших арабских маршрутов... ПРАЙМ, 14.05.2021
авиаперевозки, абу-даби, авиакомпания, уральские авиалинии, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83315/69/833156917.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83315/69/833156917.jpg
https://1prime.ru/images/83315/69/833156916.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83315/69/833156916.jpg
https://1prime.ru/images/83315/69/833156915.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83315/69/833156915.jpg
https://1prime.ru/business/20210514/833660907.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 25 мая открывает рейс Жуковский – Абу-Даби (ОАЭ) – Жуковский, сообщает перевозчик в пятницу.
"С 25 мая на карту наших арабских маршрутов добавится столица ОАЭ. Встречайте новый рейс Жуковский – Абу-Даби – Жуковский", — говорится в сообщении.
Авиакомпания уточняет, что в Абу-Даби полеты будут по вторникам, обратно – по средам.