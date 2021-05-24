МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ЕС рассмотрит ряд мер против Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, в частности изучается возможность запрета посадки самолетов авиакомпании Белавиа в европейских аэропортах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. СМИ: Евросоюз рассматривает приостановку полетов через Белоруссию

"На сегодняшней встрече лидеры блока рассмотрят меры, включающие введение запрета посадки самолетов авиакомпании Белавиа в аэропортах ЕС", — пишет издание.

Как сообщили европейские дипломаты, помимо этого, ЕС может объявить белорусское воздушное пространство небезопасным для полетов. Также ЕС изучает возможность расширения санкций против чиновников Белоруссии, включая "запреты на поездки и заморозку активов".

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.