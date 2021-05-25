ВЕНА, 25 мая — ПРАЙМ, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines на неопределенное время приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии, сообщили во вторник РИА Новости в авиакомпании. "ЮТэйр" объяснила облет пространства Белоруссии топливной эффективностью

В понедельник вечером главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе обсудили инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который вызвал в Европе волну возмущения и призывов ввести новые ограничения против Белоруссии. По итогам дискуссий европейские лидеры решили запретить полеты самолетов белорусских авиалиний в ЕС, а также разработать дополнительные персональные и экономические санкции против Минска. Эти решения вступят в силу после согласования на министерском уровне.

"Austrian Airlines останавливает пролеты через белорусское воздушное пространство на неопределенное время. Мы находимся в постоянном контакте с австрийскими властями по поводу оценки актуальной ситуации", — сообщили в авиакомпании.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

Это не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.