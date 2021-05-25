АМСТЕРДАМ, 25 мая — ПРАЙМ, Анастасия Иванова. Нидерландская компания KLM приостановила рейсы в Белоруссию, однако перенос маршрутов в обход этой страны не скажется на продолжительности полетов, заявила РИА Новости исполняющая обязанности официального представителя компании Кэролайн ван дер Викен.

Ранее СМИ сообщили, что KLM приостанавливает полёты в воздушном пространстве над Белоруссией. Такое решение было принято после призыва и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте к европейским авиакомпаниям избегать воздушенного пространства над этой страной из-за инцидента с самолетом Ryanair.

"Мы приостанавливаем выполнение полетов над Беларусью до дальнейшего уведомления", — сказала ван дер Викен.

По ее словам, это также касается рейсов в Минск, выполняемых совместно с авиакомпанией "Белавиа".

"Это практически никак не повлияет на работу. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург задерживаться не будут. Рейсы с Дальнего Востока в Амстердам задерживаются не более чем на пять минут. На рейсах из Амстердама на Дальний Восток это также не отразится, поскольку это более северный маршрут", — объяснила и.о. официального представителя авиакомпании.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. "Аэрофлот" планирует получить еще восемь самолетов A320neo

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.