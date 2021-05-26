МЕХИКО, 26 мая — ПРАЙМ. Снижение рейтинга воздушной безопасности Мексики до второй категории не приведет к отмене рейсов местных авиакомпаний, мексиканское агентство гражданской авиации AFAC заверяет, что полеты их самолетами безопасны, и первая категория будет восстановлена как можно скорее. Байден сообщил о мерах против Белоруссии из-за Ryanair

Федеральное управление гражданской авиации США во вторник заявило, что Мексика не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации ИКАО и понизило рейтинг страны до второй категории.

"Решение Федерального управления гражданской авиации США FAA (снизить до второй категории авиационную безопасность в Мексике — ред.) не означает отмены рейсов из Мексики в США и не ограничивает полеты. Временно будет невозможно открывать новые маршруты, увеличивать периодичность существующих или заключать код-шеринговые соглашения с авиакомпаниями в этой стране", — говорится в заявлении AFAC, опубликованном на сайте правительства Мексики.

В агентстве заверили, что правительство Мексики полностью привержено соблюдению системы контроля эксплуатационной безопасности самолетов в соответствии с нормами и стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАО — несмотря на решение авиационных властей США о снижении рейтинга Мексики, безопасность и выполнение полетов национальных авиакомпаний в США гарантированы. Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

"Несмотря на вынесенное FAA постановление о реклассификации нашей страны в категорию 2, AFAC повторяет, что безопасность и выполнение полетов национальных авиакомпаний в соседнюю страну гарантированы. AFAC … продолжит усилия, предпринимаемые Мексикой для устранения выявленных проблем, чтобы как можно скорее восстановить первую категорию безопасности", — сообщили в агентстве.

В заявлении FAA о снижении рейтинга мексиканской авиации уточняется, что рейтинг категории 2 означает отсутствие в законах или нормативных актах страны необходимых требований по надзору за авиакомпаниями в соответствии с минимальными международными стандартами безопасности.

"Органу гражданской авиации не хватает одной или нескольких областей, таких как технический опыт, обученный персонал, история технического обслуживания, процедуры проверки или решение проблем безопасности полетов", — говорится в заявлении FAA.

Новость о снижении рейтинга Мексики вызвала обвал курса акций местных авиакомпаний и аэропортов, которые потянули за собой весь фондовый рынок — за сутки индекс мексиканской биржи потерял более 1%.