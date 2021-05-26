ВАРШАВА, 26 мая — ПРАЙМ. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Минск может пересмотреть участие в "Восточном партнерстве" из-за санкций

"Наши службы передали экипажу этого самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов", — рассказал он.

"Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции и он сейчас решает, что делать дальше", — пояснил собеседник агентства.

При этом Лукашевич отметил, что Польша "не закрывала свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии".

Речь идет о самолете, выполнявшем рейс Минск-Барселона.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.