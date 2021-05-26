ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Госдеп США по-прежнему рекомендует американцам отказаться от поездок в Белоруссию, к уже существующим причинам добавился инцидент с рейсом Ryanair.

Согласно распространенному в среду сообщению госдепа, в отношении Белоруссии по-прежнему действует самый высокий – четвертый — уровень предупреждения, который гласит "не ездить". Это объясняется "опасностью незаконного задержания, ареста и COVID-19". EASA советует до конца расследования по Ryanair избегать неба Белоруссии

"23 мая 2021 года власти Белоруссии вынудили посадку коммерческого лайнера, проходившего в воздушном пространстве Белоруссии, с тем чтобы арестовать находившегося на борту оппозиционного журналиста", — говорится в сообщении госдепартамента.

В ведомстве предупреждают, что белорусские власти "вводят ограничения в отношении обладателей двойного американского и белорусского гражданства и могут отказать в признании гражданства США, в том числе отказать или задержать предоставление консульской помощи задержанным обладателям двойного гражданства".

США в апреле объявили, что из-за коронавируса рекомендуют отказаться от поездки в более 160 стран мира. Список постоянно обновляется.

Самолет Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

Ранее лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите. Евросовет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.