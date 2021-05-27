Сделку "Яндекс.Такси" и "Везет" проверяет прокуратура города Москвы по поручению Генпрокуратуры России, отметили "Известия". Демяшкевич из X5 Retail Group назначена финансовым директором "Яндекса"

"Яндекс.Такси" приобрела активы "Везет" за $178 миллионов.

"Покупка "Яндексом" агрегатора такси "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации, однако сделка не противоречит действующему антимонопольному законодательству", — сказали в ФАС.

ФАС зарегистрировала три ходатайства "Яндекса" о покупке "Везет". Первое ходатайство регулятор отклонил, а два последующих ходатайства "Яндекс" отозвал.

В 2021 году "Яндекс" сообщил, что решение ФАС не нужно при совершении этой сделки, так как сделка "подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение".

При этом сделка может быть оспорена в суде, если она ущемляет права или законные интересы согласно положениям Гражданского кодекса России.

"Судебная дисквалификация сделки — это несовременная, непопулярная и крайняя мера, которой может воспользоваться антимонопольный орган в случае реальных угроз конкурентной среде", — разъяснил адвокат адвокатской палаты Москвы Иван Белов.