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Сделку "Яндекс.Такси" и "Везет" проверяет прокуратура
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Сделку "Яндекс.Такси" и "Везет" проверяет прокуратура города Москвы по поручению Генпрокуратуры России, отметили "Известия". "Яндекс.Такси" приобрела активы "Везет" за $178... ПРАЙМ, 27.05.2021
фас, везет, яндекс, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Сделку "Яндекс.Такси" и "Везет" проверяет прокуратура города Москвы по поручению Генпрокуратуры России, отметили "Известия".
"Яндекс.Такси" приобрела активы "Везет" за $178 миллионов.
"Покупка "Яндексом" агрегатора такси "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации, однако сделка не противоречит действующему антимонопольному законодательству", — сказали в ФАС.
ФАС зарегистрировала три ходатайства "Яндекса" о покупке "Везет". Первое ходатайство регулятор отклонил, а два последующих ходатайства "Яндекс" отозвал.
В 2021 году "Яндекс" сообщил, что решение ФАС не нужно при совершении этой сделки, так как сделка "подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение".
При этом сделка может быть оспорена в суде, если она ущемляет права или законные интересы согласно положениям Гражданского кодекса России.
"Судебная дисквалификация сделки — это несовременная, непопулярная и крайняя мера, которой может воспользоваться антимонопольный орган в случае реальных угроз конкурентной среде", — разъяснил адвокат адвокатской палаты Москвы Иван Белов.