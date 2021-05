МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Почта России" создала дочернюю компанию компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге, сообщила пресс-служба компании.

"Почта России зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией Почты в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd, зарегистрированной в 2019 году городе Шэньчжэнь", — говорится в сообщении.

Добавляется, что офис в Гонконге будет оказывать услуги по доставке грузов из Азии в Россию, страны СНГ и Европы. Как сообщает компания, доля импортных отправлений из Китая, которые "Почта России" доставила в 2020 году, составляла 89%, а в первом квартале 2021 года выросла до 94%. Отмечается, что офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений.

"Появление новых офисов на международных рынках – важный шаг, который позволит нам быть ближе к клиентам, снизить стоимость доставки, обеспечить контроль сроков и качества услуг. Юго-Восточная Азия для нас является одним из ключевых направлений, и мы продолжим наращивать бизнес и присутствие в этом регионе", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по международному бизнесу "Почты России" Георгия Аликошвили.