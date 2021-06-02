МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в среду закон о присоединении РФ к дополнительному протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов. Этот протокол вводит право государства осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории.

Сейчас Россия выполняет Токийскую конвенцию 1988 года о преступлениях на борту воздушных судов. Дополнительный протокол был подписан в 2014 году в Монреале — он дает странам, помимо государства регистрации самолета, право осуществлять юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров.

В соответствии с изменениями, государство правомочно осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории и воздушного судна авиакомпании осуществляющей деятельность в этом государстве.

При этом отмечается, что вводимые протоколом основания для установления государствами своей юрисдикции не означают обязанности безоговорочно уступать юрисдикцию в отношении своего гражданина другому государству.

Кроме того, протокол определяет особенности взаимодействия командира воздушного судна с компетентными органами договаривающихся государств. После совершения посадки на территории договаривающегося государства командир гражданского воздушного судна может передать компетентным органам этого государства лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно совершило на борту воздушного судна акт, являющийся преступлением.

Также протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. В частности, вводится юрисдикция государства эксплуатанта самолета в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, что позволит авиаперевозчикам вне зависимости от места регистрации используемого для перевозок гражданского воздушного судна применять к пассажирам нормы национального законодательства, а также юрисдикцию государства планируемой посадки в отношении преступлений и актов, совершенных на борту.

Кроме того, уточняются виды запрещенного поведения на борту воздушного судна, к которым отнесены физическое нападение или угроза совершения такого нападения в отношении члена экипажа или отказ следовать законным указаниям, полученным от командира воздушного судна или от его лица. Вопрос с рейсами между Россией и ФРГ решат в среду, сообщает источник

Ожидается, что присоединение к протоколу расширит возможности России части пресечения роста числа и снижения степени серьезности случаев недисциплинированного поведения на борту воздушных судов гражданской авиации.

В 2020 году было удалено с борта воздушного судна 1078 пассажиров, из которых 972 привлечены к административной ответственности, в том числе 263 за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, сообщали ранее в Минтрансе.