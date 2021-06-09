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Россия и Турция подчеркнули важность возобновления авиасообщения
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Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами по мере... ПРАЙМ, 09.06.2021
авиасообщение, турция, россия, туризм, бизнес, транспорт, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления плотных рабочих контактов и полномасштабного авиасообщения между странами по мере нормализации ситуации c COVID-19, сообщили в среду в российском дипведомстве.
Во вторник в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Анрей Руденко.
"Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией", — отметили в министерстве.
Стороны условились продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей.
"Особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции, в том числе налаживание совместного производства российской вакцины "Спутник V" на территории Турции", — подчеркнули в МИД РФ.