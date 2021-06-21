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2021
https://1prime.ru/transport/20210621/833990757.html
К воздушной блокаде Белоруссии присоединились еще семь стран
Транспорт
Новости
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Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Европейского союза, касающемуся запрета для белорусских... ПРАЙМ, 21.06.2021
авиасообщение, белоруссия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Европейского союза, касающемуся запрета для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС, говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Евросоюза. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в документе.
Европейский союз 4 июня официально принял решение по введению запрета на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства, а также аэропортов Евросоюза из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Rayanair в Минске 23 мая и задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.