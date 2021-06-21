БРЮССЕЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Европейского союза, касающемуся запрета для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС, говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Главы МИД ЕС согласовали экономические санкции против Белоруссии

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Евросоюза. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в документе.

Европейский союз 4 июня официально принял решение по введению запрета на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства, а также аэропортов Евросоюза из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Rayanair в Минске 23 мая и задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.