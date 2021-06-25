МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9,2 раза, до 8,8 миллиона человек, в январе-мае — на 32%, до 32,9 миллиона, следует из уточнённых данных Росавиации.

Количество пассажиров международных рейсов в прошлом месяце выросло в 44,2 раза, до 1,2 миллиона, внутренних — в 8,3 раза, до 7,6 миллиона. В январе-мае перевозки на международных линиях снизились на 51,5%, до 4,2 миллиона, на внутренних — выросли на 76,6%, до 28,8 миллиона.