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2021
https://1prime.ru/transport/20210625/834030404.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос в девять раз
Транспорт
Новости
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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9,2 раза, до 8,8 миллиона человек, в январе-мае — на 32%, до 32,9 миллиона, следует... ПРАЙМ, 25.06.2021
перевозки пассажиров, авиакомпании, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9,2 раза, до 8,8 миллиона человек, в январе-мае — на 32%, до 32,9 миллиона, следует из уточнённых данных Росавиации.
Количество пассажиров международных рейсов в прошлом месяце выросло в 44,2 раза, до 1,2 миллиона, внутренних — в 8,3 раза, до 7,6 миллиона. В январе-мае перевозки на международных линиях снизились на 51,5%, до 4,2 миллиона, на внутренних — выросли на 76,6%, до 28,8 миллиона.