МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам 2021 года рассчитывает увеличить пассажиропоток в 1,5 раза, до 47 миллионов человек, сообщил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. Пассажиропоток российских аэропортов в мае вырос на 23%

"Сегодня наша группа состоит из трёх авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа" и "Россия". Парк самолётов на сегодняшний день составляет более 340 единиц, объём перевозок в 2019 году был 60 миллионов пассажиров, в 2020 году – 30 миллионов пассажиров, то есть мы потеряли половину, в этом году очень надеемся, что перевезём 47 миллионов пассажиров. Каждый второй человек, который воспользовался воздушной перевозкой, – это наш пассажир", — сказал Полубояринов.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2020 году на фоне пандемии коронавируса упал на 50,3%, до 30,2 миллиона пассажиров. Следовательно, ожидаемый в 2021 пассажиропоток вырастет в 1,55 раза.