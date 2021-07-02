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"Аэрофлот" планирует увеличить пассажиропоток в 1,5 раза
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Группа "Аэрофлот" по итогам 2021 года рассчитывает увеличить пассажиропоток в 1,5 раза, до 47 миллионов человек, сообщил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом... ПРАЙМ, 02.07.2021
перевозки пассажиров, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам 2021 года рассчитывает увеличить пассажиропоток в 1,5 раза, до 47 миллионов человек, сообщил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.
"Сегодня наша группа состоит из трёх авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа" и "Россия". Парк самолётов на сегодняшний день составляет более 340 единиц, объём перевозок в 2019 году был 60 миллионов пассажиров, в 2020 году – 30 миллионов пассажиров, то есть мы потеряли половину, в этом году очень надеемся, что перевезём 47 миллионов пассажиров. Каждый второй человек, который воспользовался воздушной перевозкой, – это наш пассажир", — сказал Полубояринов.
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2020 году на фоне пандемии коронавируса упал на 50,3%, до 30,2 миллиона пассажиров. Следовательно, ожидаемый в 2021 пассажиропоток вырастет в 1,55 раза.