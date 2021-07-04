МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Какие традиции до сих пор чтут моряки, почему нельзя выходить в рейс в понедельник и о других морских приметах РИА Новости рассказал начальник отдела безопасности мореплавания департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы Fesco) в городе Владивосток Геннадий Варгузин.

День работников морского и речного флота традиционно отмечается в первое воскресенье июля, в этом году — 4 июля.

Традиция празднования Дня работников морского и речного флота зародилась в СССР в 1980 году, и отмечают его все, кто связан с водным транспортом.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ И ШАМПАНСКОЕ О БОРТ

Научно-технический прогресс и образование берут свое: расхожих мифов среди моряков уже и не осталось, но есть приметы и суеверия, например, перед спуском на воду нового судна в борт бросают бутылку шампанского. Первый рейс с туристами в рамках чартерной программы прилетел на Сахалин

"Если разбилась — к удаче, нет — плохая примета. Осколок горлышка бутылки остается на судне, вывешивается на переборке (стенке – ред.) в "красном уголке". Еще одну бутылку разбивают в случае перестройки или реконструкции судна. Так, в транспортной группе Fesco есть теплоход "Уссури", о борт которого разбивали две бутылки: первую — при постройке судна, вторую — при модернизации", — рассказал Варгузин.

Еще одной известной традицией является имянаречение судна, и экипаж уверен, что в экстремальных случаях имя поможет уберечь судно. Зачастую название пишут на английском и родном языках. Первоначально названия имели только военные корабли, поскольку это помогало во время боевых действий отслеживать его перемещение, узнать затоплен ли он или выиграл сражение. Тем не менее, в середине 19-го века давать имена стало возможным и для гражданского флота. У моряков существует поверье, что смена имени судна сулит беды и неудачи.

ВИДНО В ПОНЕДЕЛЬНИК ИХ МАМА РОДИЛА

"В советское время у моряков было дурной приметой начинать рейс в понедельник, тем более, если понедельник выпадал на тринадцатое число месяца. В этом случае капитан мог отложить отход суда, чтобы "несчастливое число" не могло повлиять на судьбу рейса. Сейчас, конечно же, такого нет", — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, такая примета зародилась еще 200 лет назад в Англии по легенде о капитане по фамилии Monday, что означает "понедельник". Моряк боролся с этим предрассудком, поэтому однажды в первый же день недели нанялся на службу, набрал команду, сумел отыскать судно, спущенное на воду именно в понедельник, и после этого вышел в море. Согласно поверью, в первый же понедельник судно попало в шторм и затонуло, унеся жизни всех членов экипажа.