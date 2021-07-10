МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Бесплатное время велопроката увеличилось до 60 минут в честь Дня Московского транспорта, суточный доступ будет стоить всего пять рублей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Эксперт обозначил идеальное время года для сделок с жильем

"В субботу, 10 июля, бесплатное время проката в период с 8 до 23 часов вырастет с привычных 30 до 60 минут. Суточный доступ будет стоить всего пять рублей. Это подарок Велобайка ко Дню Московского транспорта", — говорится в сообщении.

Велопрокат в Москве начал свою работу в новом сезоне рекордно рано, 6 апреля, количество велосипедов увеличилось на одну тысячу. Кроме того, в 2021 году появится более 1,3 тысячи новых парковок для самокатов и велосипедов, за пределами ТТК появятся новые прокатные зоны.

Система городского велопроката "Велобайк" начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. В 2021 году очередной сезон проката открылся на 370 станциях с 3188 велосипедами.