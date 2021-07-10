2021-07-10T01:14:00+03:00
2021-07-10T01:14:45+03:00
2021-07-10T01:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210710/834161736.html
В Москве в честь Дня транспорта увеличат бесплатное время велопроката
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бесплатное время велопроката увеличилось до 60 минут в честь Дня Московского транспорта, суточный доступ будет стоить всего пять рублей, сообщается в Telegram-канале департамента... ПРАЙМ, 10.07.2021
москва, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83416/17/834161713.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83416/17/834161713.jpg
https://1prime.ru/images/83416/17/834161712.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83416/17/834161712.jpg
https://1prime.ru/images/83416/17/834161700.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83416/17/834161700.jpg
https://1prime.ru/business/20210710/834115665.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Бесплатное время велопроката увеличилось до 60 минут в честь Дня Московского транспорта, суточный доступ будет стоить всего пять рублей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"В субботу, 10 июля, бесплатное время проката в период с 8 до 23 часов вырастет с привычных 30 до 60 минут. Суточный доступ будет стоить всего пять рублей. Это подарок Велобайка ко Дню Московского транспорта", — говорится в сообщении.
Велопрокат в Москве начал свою работу в новом сезоне рекордно рано, 6 апреля, количество велосипедов увеличилось на одну тысячу. Кроме того, в 2021 году появится более 1,3 тысячи новых парковок для самокатов и велосипедов, за пределами ТТК появятся новые прокатные зоны.
Система городского велопроката "Велобайк" начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. В 2021 году очередной сезон проката открылся на 370 станциях с 3188 велосипедами.