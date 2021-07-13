ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов Boeing 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы, которые производитель собирается исправить до осуществления поставок самолетов. Плавающие ставки по ипотеке могут запретить

Согласно FAA, в ходе плановой проверки у некоторых самолетов Boeing 787 Dreamliner были обнаружены изъяны "рядом с носовой частью" судов.

"На основе данных FAA определит, нужно ли аналогичным образом модифицировать модели (Boeing) 787, которые уже используются в коммерческих целях", — цитирует агентство Рейтер заявление ведомства.

Компания Boeing не прокомментировала заявление FAA.