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Управление гражданской авиации США заявило о неполадках у Boeing
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов Boeing 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы, которые... ПРАЙМ, 13.07.2021
boeing, сша, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов Boeing 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы, которые производитель собирается исправить до осуществления поставок самолетов.
Согласно FAA, в ходе плановой проверки у некоторых самолетов Boeing 787 Dreamliner были обнаружены изъяны "рядом с носовой частью" судов.
"На основе данных FAA определит, нужно ли аналогичным образом модифицировать модели (Boeing) 787, которые уже используются в коммерческих целях", — цитирует агентство Рейтер заявление ведомства.
Компания Boeing не прокомментировала заявление FAA.