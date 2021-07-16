МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российская государственная корпорация "Ростех" опубликовала на своей странице в Facebook фотографию новейшего военного самолета. Он должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021 в июле текущего года.

На снимке самолет показан в чехле.

Пост в социальной сети сопроводили надписью Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетой?").

Показ новинки Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала в начале этой недели. Но не сообщалось никаких подробностей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения, с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения.

V-образное оперение и контур крыла новинки, считает специалист, говорят о применении технологий малой заметности.

Напомним, что в 2021 году Международный авиационно-космический салон (МАКС) отметит пятнадцатилетие. Выставка пройдет в подмосковном городе Жуковский 20-25 июля.