МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российская государственная корпорация "Ростех" опубликовала на своей странице в Facebook фотографию новейшего военного самолета. Он должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021 в июле текущего года.
На снимке самолет показан в чехле.
Пост в социальной сети сопроводили надписью Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня раздетой?").
Показ новинки Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала в начале этой недели. Но не сообщалось никаких подробностей.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения, с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения.
V-образное оперение и контур крыла новинки, считает специалист, говорят о применении технологий малой заметности.
Напомним, что в 2021 году Международный авиационно-космический салон (МАКС) отметит пятнадцатилетие. Выставка пройдет в подмосковном городе Жуковский 20-25 июля.
https://1prime.ru/transport/20210716/834216638.html