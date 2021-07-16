МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В Томской области нашли пропавший Ан-28; по предварительным данным, погибших нет.

Ниже приводится справочная информация о самолете.

Ан-28 – легкий многофункциональный самолет, представляющий собой дальнейшее развитие легкого многоцелевого самолета Ан-14 "Пчелка", разработанного ОКБ Антонова в 1958 году. При сохранении схемы подкосного двухдвигательного моноплана, новый Ан-28 отличался от своего предшественника прежде всего более длинным фюзеляжем, силовой установкой и газотурбинными двигателями вместо поршневых, крылом и разнесенным двухкилевым хвостовым оперением новой конструкции.

Ан-28 имеет цельнометаллическую конструкцию, фюзеляж – типа полумонокок. В передней части фюзеляжа находится двухместная кабина экипажа, доступ в которую обеспечивается через дверь, находящуюся слева по борту. Доступ в расположенную за кабиной экипажа грузовую кабину возможен через двухстворчатую дверь, открываемую наружу и размещенную в задней части фюзеляжа. В грузовой кабине грузопассажирского варианта самолета смонтированы откидные сиденья, на которых могут разместиться 15-18 человек. Кабина легко переоборудуется в грузовую.

Особенностью самолета является двухлонжеронное крыло большого размаха, которое размещено в верхней части фюзеляжа и укреплено профилированными подкосами. Оно оборудовано автоматическими и управляемыми закрылками и элеронами. Крыло такой конструкции обеспечивает самолету крутую траекторию взлета и посадки, устойчивое планирование на малых скоростях и больших углах атаки. Благодаря наличию усиленного трехстоечного шасси самолет с этим крылом может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных площадках.

Самолет предназначен для местных авиалиний, для которых характерны небольшие расстояния и частые взлеты и посадки. Поэтому для повышения надежности в ущерб некоторому снижению скорости шасси самолета выполнено неубирающимся. Предусмотрена установка лыжного и поплавкового шасси. Длина разбега при взлете самолета с максимальной взлетной массой составляет 260 метров, длина пробега при посадке – 170 метров.

Силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей ТВД-10Б с реверсивными трехлопастными воздушными винтами.

Противооблединительная система и пилотажно-навигационный комплекс позволяют выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток.

Ан-28 имеет несколько модификаций.

Самолет предназначен для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных авиалиниях. Он также может использоваться для патрулирования лесов, аэрофотосъемки, геологической разведки, ледового патрулирования, рыбной разведки, обучения парашютистов и работы в качестве версии машины скорой помощи.

Прототип Ан-28 впервые поднялся в воздух 29 января 1973 года. В апреле 1975 года состоялся первый полет первого предсерийного самолета. В том же году начались государственные испытания. Самолет был проверен во всех климатических зонах, включая Арктику (на станции "Северный полюс-28") и Антарктику (на станции "Восток"). Серийное производство организовано в 1983 году на заводе в Мелеце (Польша). В 1984 году совершил первый полет первый серийный самолет, произведенный в Польше. С 1984 по 1992 год в Польше было изготовлено 170 самолетов.

В феврале 1986 года Ан-28 начал регулярные пассажирские перевозки.

Летно-технические характеристики самолета:

Длина самолета – 12,95 м.

Высота самолета – 4,5 м.

Размах крыла – 22,06 м.

Площадь крыла – 39,72 кв. м.

Масса:

пустого самолета – 3500 кг,

нормальная взлетная – 5600 кг,

максимальная взлетная – 6500 кг.

Внутреннее топливо – 1529 кг.

Крейсерская скорость – 352 км/ч.

Практическая дальность – 1500 км.

Дальность действия – 560 км.

Практический потолок – 6000 м.

Экипаж – 1-2 человека.

Полезная нагрузка – до 18 пассажиров или 2000 кг груза.