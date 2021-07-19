МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести "семейные тарифы" не только в авиакомпаниях, но и для всей транспортной отрасли, включая РЖД.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на этот год.

По мнению Толстого, эта мера позволит семьям с детьми насладиться достопримечательностями и природой России по доступной цене. Он отметил, что многие семьи не могут позволить себе совместный отдых, а некоторые жители Восточной Сибири и Дальнего Востока ни разу в жизни не были в Москве и других регионах страны, поскольку это "просто непозволительная роскошь из-за неприлично дорогих билетов".

"Считаю, что подобные меры поддержки семей должны стать нормой для всей транспортной отрасли, в том числе и для РЖД – цены на железнодорожные билеты зачастую гораздо дороже авиаперелетов", — написал Толстой в своем Telegram-канале.