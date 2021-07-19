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https://1prime.ru/transport/20210719/834242166.html
В Госдуме призвали ввести "семейные тарифы" на все виды транспорта
Транспорт
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести "семейные тарифы" не только в авиакомпаниях, но и для всей транспортной отрасли, включая РЖД. Ранее премьер-министр России Михаил... ПРАЙМ, 19.07.2021
транспорт, новости, бизнес, транспорт
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ввести "семейные тарифы" не только в авиакомпаниях, но и для всей транспортной отрасли, включая РЖД.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на этот год.
По мнению Толстого, эта мера позволит семьям с детьми насладиться достопримечательностями и природой России по доступной цене. Он отметил, что многие семьи не могут позволить себе совместный отдых, а некоторые жители Восточной Сибири и Дальнего Востока ни разу в жизни не были в Москве и других регионах страны, поскольку это "просто непозволительная роскошь из-за неприлично дорогих билетов".
"Считаю, что подобные меры поддержки семей должны стать нормой для всей транспортной отрасли, в том числе и для РЖД – цены на железнодорожные билеты зачастую гораздо дороже авиаперелетов", — написал Толстой в своем Telegram-канале.