ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Американские авиаперевозчики столкнулись с дефицитом топлива из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в компании Delta Airlines.

"Авиационное топливо за прошедший в условиях пандемии год отдало свое место в трубопроводах бензину и дизелю. Федеральная комиссия по регулированию энергетики, операторы-трубопроводов и авиакомпании должны работать вместе, чтобы дать возможность поставщикам доставить топливо в аэропорты", — сказала представитель Delta Airlines. В компании подчеркнули, что "благодаря экстраординарным мерам, предпринятым командой Delta, ситуация не повлияла на выполнение полетов". Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос почти вчетверо

Другой перевозчик, United Airlines, косвенно также подтвердил РИА Новости наличие дефицита, но сославшись на то, что проблема коснулась всей индустрии, рекомендовал обратиться в Ассоциацию авиаперевозчиков Америки. На момент публикации Ассоциация еще не ответила на запрос РИА Новости.

Как в свою очередь сообщает телеканал CNBC, авиакомпания American Airlines уже предупредила пилотов о дефиците авиационного топлива и просит их об экономии.

"Задержки поставок топлива, которые ранее испытывали города на западе страны, сейчас происходят по всей стране и, как ожидается, продолжатся до середины августа", — цитирует издание внутренний документ American Airlines.

Недостаток топлива, по данным компании, объясняется дефицитом водителей-дальнобойщиков и перебоями поставок.

Для нормализации ситуации компания доставляет топливо в аэропорты, где испытываются наибольший дефицит. "По мере того, как наша страна сталкивается с многочисленными сложностями, давайте работать вместе как одна команда с тем, чтобы делать это насколько возможно надежно, безопасно и эффективно", — заявили в компании.