Авиакомпании США сообщили о дефиците топлива из-за перебоев поставок, связанных с пандемией
ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Американские авиаперевозчики столкнулись с дефицитом топлива из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в компании Delta Airlines.
"Авиационное топливо за прошедший в условиях пандемии год отдало свое место в трубопроводах бензину и дизелю. Федеральная комиссия по регулированию энергетики, операторы-трубопроводов и авиакомпании должны работать вместе, чтобы дать возможность поставщикам доставить топливо в аэропорты", — сказала представитель Delta Airlines. В компании подчеркнули, что "благодаря экстраординарным мерам, предпринятым командой Delta, ситуация не повлияла на выполнение полетов".
Другой перевозчик, United Airlines, косвенно также подтвердил РИА Новости наличие дефицита, но сославшись на то, что проблема коснулась всей индустрии, рекомендовал обратиться в Ассоциацию авиаперевозчиков Америки. На момент публикации Ассоциация еще не ответила на запрос РИА Новости.
Как в свою очередь сообщает телеканал CNBC, авиакомпания American Airlines уже предупредила пилотов о дефиците авиационного топлива и просит их об экономии.
"Задержки поставок топлива, которые ранее испытывали города на западе страны, сейчас происходят по всей стране и, как ожидается, продолжатся до середины августа", — цитирует издание внутренний документ American Airlines.
Недостаток топлива, по данным компании, объясняется дефицитом водителей-дальнобойщиков и перебоями поставок.
Для нормализации ситуации компания доставляет топливо в аэропорты, где испытываются наибольший дефицит. "По мере того, как наша страна сталкивается с многочисленными сложностями, давайте работать вместе как одна команда с тем, чтобы делать это насколько возможно надежно, безопасно и эффективно", — заявили в компании.
https://1prime.ru/transport/20210726/834302814.html