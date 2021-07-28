МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о ходе восстановления путей Транссиба

Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

"В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это необходимо для повышения связанности территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих страну.

"Все это — перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь", — добавил Путин.