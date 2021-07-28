2021-07-28T14:30:53+03:00
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Власти продолжат улучшать транспортную сеть страны
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Власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в режиме видеоконференции принимает... ПРАЙМ, 28.07.2021
транспорт, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
"В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что это необходимо для повышения связанности территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих страну.
"Все это — перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь", — добавил Путин.