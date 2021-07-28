МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в июне вырос к аналогичному периоду прошлого года в 3,9 раза, до 7 миллионов, в январе-июне на 43,1%, до 30,2 миллиона, следует из данных Росавиации.

Ведомство пишет, что в связи с открытием новых туристических направлений и возобновлением регулярного авиасообщения с рядом зарубежных стран отмечается рост интенсивности авиаперевозок в аэропортах Москвы.

На внутренних линиях московские аэропорты в июне нарастили перевозки в 3,3 раза, до 5,9 миллиона человек, на международных в 23,5 раза, до 1,2 миллиона. В первом полугодии пассажиропоток внутренних рейсов вырос на 94,2%, до 25,2 миллиона, международных — снизился на 38,6%, до 4,9 миллиона.

"Шереметьево" в июне увеличил перевозки в 4,8 раза, до 2,9 миллиона человек, "Внуково" в 3,6 раза, до 1,7 миллиона, "Домодедово" в 3,4 раза, до 2,5 миллиона.

В первом полугодии "Шереметьево" увеличил перевозки на 16,2%, до 11,2 миллиона, "Внуково" на 62%, до 7,9 миллиона, "Домодедово" на 68,8%, до 10,9 миллиона.