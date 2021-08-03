МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД.

"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. Правительство выделило еще 2,6 миллиарда рублей на проект "Чистый воздух"

Уточняется, что сейчас на месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.