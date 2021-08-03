МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" со 2 сентября откроет рейсы из Москвы на Шри-Ланку, сообщает авиакомпания.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва-Коломбо. Полёты будут выполняться с 2 сентября два раза в неделю", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолётах Airbus A330-300, оборудованных во всех классах обслуживания мультимедийной развлекательной системой.

Граждане России могут въезжать на территорию Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Повторный тест необходимо пройти по прилёту в аэропорт назначения. Мурашко призвал вакцинировать практически всех пожилых людей

Актуальные данные о действующих визовых правилах и ограничениях для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".

Россия с апреля возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение со Шри-Ланкой. В понедельник состоялась встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько и главы Правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадаса Упул Гангнатха. Стороны обсудили возобновление авиаперевозок между двумя странами.