ПЕКИН, 4 авг — ПРАЙМ. Ситуация с грузоперевозками на границе России с Китаем по-прежнему напряженная, стороны ведут диалог, чтобы найти решения существующих проблем, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Ситуация с грузоперевозками на границе по-прежнему напряженная, но стороны прилагают усилия, чтобы максимально удовлетворить потребности импортеров и экспортеров как в России, так и в Китае", — рассказал дипломат.

Он сообщил, что недавно был на переговорах в Маньчжурии по вопросу товарооборота между двумя странами.

"На переговорах в Маньчжурии, собственно, и обсуждались предложения местных властей по улучшению работы пунктов пропуска на российско-китайской границе. В настоящее время ежедневно через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск в Китай въезжает порядка 150-160 грузовых автомобилей, что намного больше, чем на других участках границы между нашими странами", — рассказал он.

Ощепков также рассказал о новой "перецепной" модели перевозок грузов через границу, когда грузовые автомобили с территории России въезжают в Китай, отцепляют прицеп, китайские сотрудники его разгружают или загружают, после чего грузовой автомобиль возвращается за ним.

"В условиях пандемии на многих российско-китайских погранпереходах введена так называемая "перецепная" модель перевозок грузов через границу. Согласен, она недостаточно эффективна, и автомобилям приходится передвигаться в одном направлении без груза, но данная схема устраивает китайскую сторону, поскольку позволяет сохранять контроль над санитарно-эпидемической ситуацией на своей приграничной территории", — сообщил Ощепков.

Вместе с тем, добавил он, "полагаем, что у "перецепной" модели есть ещё резервы для совершенствования".

"Со своей стороны оказываем содействие в проведении диалога на эту тему, чтобы найти взаимоприемлемые для сторон решения существующих проблем", — подчеркнул генконсул. Ставки фрахта по маршруту Китай-Владивосток с начала года выросли на 35%

Ощепков 29 июля провел переговоры с вице-мэром китайского приграничного города Маньчжурия Го Сяофан. Темой обсуждения стали вопросы грузоперевозок между странами через автомобильный и железнодорожный пункты пропуска Забайкальск — Маньчжурия.

Ранее в пресс-службе правительства Забайкальского края сообщали, что пропуск транспорта через МАПП "Забайкальск" осуществляется по спискам, формируемым Китаем, а также о проработке схемы "Один тягач – много прицепов", когда тягач заезжает в Китай с порожним прицепом, забирает груженый, оставленный днем ранее.