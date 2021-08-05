ЦЮРИХ, 5 авг — ПРАЙМ. Выручка швейцарской авиакомпании Swiss Air за первые шесть месяцев 2021 года снизилась на 43,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила около 660 миллионов франков (более 726 миллионов долларов), говорится отчете авиаперевозчика, опубликованном в четверг. Finnair в июле увеличила перевозки в годовом выражении на 47%

"Продолжающиеся ограничения на поездки в ответ на все еще динамичные процессы пандемии серьезно подорвали бизнес и результаты Swiss International Air Lines (Swiss) в первой половине текущего года. При все еще низком уровне бронирования и количестве пассажиров, примерно, на две трети ниже, чем в предыдущем году, общая выручка за первое полугодие снизилась на 43,5% по сравнению с уровнем 2020 года и составила 659,3 миллиона швейцарских франков", — говорится в отчете.

Операционные убытки авиакомпании составили более 438 миллионов долларов против 293 миллионов долларов за первое полугодие 2020 года.

Сообщается, что за первые шесть месяцев 2021 года Swiss перевезла около 1 миллиона путешественников, что на 67,5% меньше, чем в предыдущем году, первые месяцы которого не были затронуты пандемией коронавируса. В первой половине 2021 года Swiss выполнила 13 060 рейсов, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"К концу июня Swiss восстановила обслуживание более 90% пунктов назначения, которые она обслуживала в докоронавирусные времена, хотя и с меньшей частотой. Но общий объем по-прежнему намного ниже, чем в докоронавирусный период, а мощность в настоящее время составляет около 50-55% от уровня 2019 года", — говорится в отчете.

Отмечается, что ключом к дальнейшему значительному восстановлению остается возобновление работы в США, которые являются наиболее важным с точки зрения трафика регионом для Swiss.

Swiss — крупнейшая авиакомпания Швейцарии. Он управляет глобальной сетью рейсов из Цюриха и Женевы, входит в группу Lufthansa и является членом Star Alliance. Выручка Swiss в прошлом году на фоне последствий пандемии коронавируса составила 1,85 миллиарда франков (2 миллиарда долларов), что почти втрое меньше, чем в 2019 году. Пандемия также вызвала резкий спад пассажиропотока. В 2020 году компания перевезла в общей сложности почти 4,8 миллиона пассажиров, что в 3,8 раза меньше, чем в 2019 году.