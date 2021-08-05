МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета, сообщает пресс-служба перевозчика. S7 запустит новый лоукостер

"Авиакомпания запустила новую услугу "Дополнительное место", которая дает возможность пассажирам приобрести место рядом с собой в полете", — говорится в сообщении.

Услуга распространяется как на экономический, так и на бизнес-класс обслуживания. При заказе дополнительного места пассажиру будет доступна увеличенная норма провоза багажа в соответствии с выбранным тарифом. Стоимость услуги "Дополнительное место" равна стоимости основного места, которое выбрал пассажир, без учета аэропортовых сборов.

Заказать такую дополнительную опцию можно только при покупке билетов на сайте, в мобильном приложении или в офисах агентов S7 Airlines. Основное и дополнительное места пассажира оформляются единым билетом.

Если пассажир уже приобрел билет и хочет воспользоваться услугой, ему нужно вернуть купленный билет (если это возможно согласно тарифу) и после этого оформить новый, с заказом дополнительного места. Подробную информацию о новой услуге можно найти на сайте авиакомпании.