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Восемь авиакомпаний допущены к полетам на курорты Египта
Транспорт
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Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих... ПРАЙМ, 06.08.2021
египет, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства.
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик сообщал, что готов приступить к полетам с 9 августа.
Из приказа ведомства следует, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
"Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба", — отметили в ведомстве.