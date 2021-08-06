МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах, следует из приказа и пояснений ведомства. Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик сообщал, что готов приступить к полетам с 9 августа.

Из приказа ведомства следует, что допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.

"Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба", — отметили в ведомстве.