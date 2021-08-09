ТОКИО, 9 авг — ПРАЙМ. Японские авиакомпании отменили 63 рейса на юго-западном направлении из-за обрушившегося на эти районы тайфуна "Лупит" (с филиппинского – "безжалостный"), сообщил телеканал NHK. Эксперт рассказал, почему рубль не может рухнуть

В ночь на понедельник тайфун, которому в Японии присвоен номер 9, обрушился на юго-западный остров Кюсю, а утром понедельника – на префектуру Хиросима на юго-западе основного японского острова Хонсю.

В настоящее время тайфун проходит над префектурой Хиросима, затем через соседнюю префектуру Тоттори выйдет к Японскому морю. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре – 23 метра в секунду, при порывах.