МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" за шесть месяцев текущего года получила чистую прибыль в размере 2,1 миллиарда рублей, в то время как за шесть месяцев допандемийного 2019 года убыток составил 1,4 миллиарда рублей, сообщает перевозчик в четверг. Власти КНР запретили "Аэрофлоту" на две недели полеты в Шанхай

"По итогам шести месяцев компания получила чистую прибыль в размере 2,1 миллиарда рублей. За шесть месяцев 2019 года убыток составил 1,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Перевозчик уточняет, что выручка составила 40,2 миллиарда рублей — это на 9% выше, чем в 2019 году, тогда выручка равнялась 37 миллиардам рублей.

Долговая нагрузка по внешним заимствованиям снизилась относительно начала 2021 года на 3,9 миллиарда рублей или более чем в два раза, отмечает авиакомпания.