ТАШКЕНТ, 13 авг — ПРАЙМ. Использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса с 1 сентября станет обязательным на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways в Россию, сообщает в пятницу пресс-служба авиаперевозчика. "Аэрофлот" продолжит летать из регионов на юг страны

Использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", созданного для свободного и безопасного перемещения граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 25 июля стало обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов союза.

"Uzbekistan Airways информирует граждан Узбекистана, что с 1 сентября 2021 года для въезда в Россию обязательно нужно будет предоставить "зеленый" статус QR-код в специальном приложении "Путешествую без COVID-19", — говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.

С 1 апреля было возобновлено еженедельное регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов назначенных перевозчиков — Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" — четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжают выполняться чартерные рейсы.

С 1 сентября 2021 года приложение также станет необходимо при въезде в РФ из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В каждой стране есть подключенные к приложению лаборатории и пункты сдачи тестов, их список находится в разделе "Лаборатории". Для граждан РФ установка приложения не обязательна, достаточно сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение трех дней со дня прибытия в Россию.