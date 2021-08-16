МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире американская авиакомпания United Airlines решила изменить маршрут своих рейсов в Индию — теперь ее пилоты будут облетать Афганистан стороной, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление перевозчика. Эксперты зафиксировали сокращение мирового авторынка

"В связи с динамичным изменением ситуации мы начали направлять затронутые рейсы в облет воздушного пространства Афганистана", — говорится в заявлении.

Отмечается, что авиаперевозчик совершал рейсы через Афганистан в индийскую столицу Нью-Дели и мегаполис Мумбаи. Компания заявила, что "продолжит тесно сотрудничать" с Федеральным управлением гражданской авиации и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), чтобы оценить ситуацию и определить, как продолжать обслуживать рынки, на которые она повлияла.

Представитель United Airlines заявила при этом, что решение облетать Афганистан было принято самостоятельно.

Ранее в воскресенье о подобных мерах сообщила британская Virgin Atlantic. Эмиратская Flydubai приостановила полеты в Кабул, а Нидерландская вещательная корпорация (NOS) сообщала, что авиакомпания KLM решила прекратить полеты над Афганистаном.

Ситуация в этой стране особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России