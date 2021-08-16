МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский авиаперевозчик Nordwind планирует открыть продажу авиабилетов практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников

Всего в продажу поступит 25 тысяч проездных документов. Но при условии, что компания Nordwind получит государственные субсидии на перевозку семей по туристическим маршрутам внутри страны.

Издание уточнило, что предельная стоимость специального тарифа составит от семи до 11 тысяч рублей. Общий объем выделенных Nordwind дотаций — 229,2 миллиона рублей.

Пассажиры смогут добраться за рубль в города:

Калининград,

Казань,



Нижний Новгород,

Ярославль,



Иркутск,

Самару.

В числе авиакомпаний, кто также претендует на "семейные" субсидии, входят S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings и "Азимут".

отмечается, что продажи билетов по льготному тарифу введут в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.

По мнению опрошенных изданием экспертов, выручка авиаперевозчиков резко падает. Эта ситуация вынуждает компании принимать такие меры, несмотря на возможные убытки.

"Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками ", — рассказал эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.