МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines начала продажу билетов по семейным тарифам, сообщает перевозчик. СМИ: в России появятся авиабилеты за один рубль

"S7 Airlines… объявляет о начале продажи билетов по специальным тарифам для пассажиров, путешествующих с несовершеннолетними детьми", — говорится в сообщении.

Как уточняется, приобрести билеты на рейсы по специальным тарифам можно на более чем 30 межрегиональных направлений. Сделать это возможно как на сайте авиакомпании, так и в кассах и офисах продаж. Тарифы действительны для определенных субсидируемых маршрутов, на которых выполняет полеты S7 Airlines: из Владивостока, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Мурманска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону в другие города России и обратно.

В компании также пояснили, что для того, чтобы воспользоваться льготными условиями, необходимо оформлять билет единым бронированием на ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и его сопровождающего (сопровождающих). Специальные тарифы предоставляются в соответствии с постановлением правительства РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей в 2021 году.