МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Экипаж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погиб, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось", — сказал собеседник агентства.

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку во время тренировочного полёта в Подмосковье, сообщила ранее ОАК.