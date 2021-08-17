МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье, по предварительным данным, из-за загоревшегося двигателя, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Экипаж потерпевшего катастрофу Ил-112В, предварительно, погиб

"Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.

Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.

В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.