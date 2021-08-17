МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Выживших на борту потерпевшего во вторник в Подмосковье катастрофу военно-транспортного самолета Ил-112В нет, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) окажет помощь семьям погибших, сообщили во вторник журналистам в корпорации. "Ростех" создает комиссию для расследования катастрофы самолета Ил-112В

Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское. Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. По данным источников РИА Новости, весь экипаж из трех человек погиб.

"По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших", — сказали в ОАК.

В корпорации добавили, что жертв и разрушений на земле после падения самолета нет. Там отметили, что на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.