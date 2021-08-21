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2021-08-21T15:06:36+03:00

2021-08-21T15:06:36+03:00

2021

https://1prime.ru/transport/20210821/834497822.html

Самолет с неисправностью на борту сел в аэропорту Шереметьево

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Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в субботу... ПРАЙМ, 21.08.2021

самолет, шереметьево, новости, бизнес, транспорт

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60