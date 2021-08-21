МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в субботу сообщалось, что в этом аэропорту ожидается посадка самолета Волгоград — Москва авиакомпании "Россия", у лайнера сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".

"Борт совершил посадку в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.