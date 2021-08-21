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https://1prime.ru/transport/20210821/834497822.html
Самолет с неисправностью на борту сел в аэропорту Шереметьево
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Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в субботу... ПРАЙМ, 21.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в субботу сообщалось, что в этом аэропорту ожидается посадка самолета Волгоград — Москва авиакомпании "Россия", у лайнера сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".
"Борт совершил посадку в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.